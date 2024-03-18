المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي غداً

قررت محافظات عدة، مساء اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء.

وقرر رئيس مجلس محافظة بابل اسعد المسلماوي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء المصادف 19 اذار عدا الدوائر الامنية والخدمية، بسبب سوء حالة الطقس في المحافظة.

كما قرر مجلس محافظة المثنى تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء لكافة المدارس والجامعات والدوائر الحكومية ما عدا الدوائر الخدمية والأمنية.

ووجه محافظ الأنبار محمد نوري بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، مستثنياً من العطلة الدوائر الخدمية.

وأعلن محافظ ديالى وكالةً كريم علي اغا، "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الثلاثاء المصادف 2024/3/19 في كافة الدوائر الحكومية في المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار وباستثناء الدوائر الخدمية والأمنية".

وقرر مجلس محافظة صلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة غداً الثلاثاء 19 آذار 2024 بسبب غزارة الأمطار، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.

وأعلن مجلس محافظة النجف، مساء الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء بسبب سوء الاحوال الجوية واستمرار هطول الامطار، باستثناء الدوائر الخدمية والامنية.

كذلك قرر مجلس محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، 19 اذار 2024، لسوء الاحوال الجوية في المحافظة بإستثناء الدوائر الخدمية و الامنية.

وقرر محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء للمدارس فقط نظرا لسوء الأحوال الجوية.