في بغداد.. مديريات التربية تقرر تعطيل الدوام غداً

اعلنت مديريات التربية في بغداد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء.

وقررت مديرية تربية الكرخ الثانية تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما قررت تربية الرصافة الثالثة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء، وكذلك قررت المديرية العامة للتربية في الرصافة الثانية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء.

وقررت الكرخ الثالثة أيضاً تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بسبب الأمطار.

وقررت أيضاً تربية الكرخ الأولى تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء بسبب الأمطار، وقررت تربية الرصافة الأولى تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء.

وكانت محافظات عدة قررت، مساء الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية.