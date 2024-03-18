السامرائي والفحل يبحثان الأولويات المقبلة لصلاح الدين

بحث رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي ومحافظ صلاح الدين بدر الفحل، الأولويات المقبلة للمحافظة.



وقال تحالف العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي في منزله اليوم الاثنين الاستاذ بدر الفحل (المنتخب من قبل مجلس المحافظة لمنصب المحافظ)".

‏وجرى خلال اللقاء "بحث الأوضاع السياسية والأولويات المقبلة لمحافظة صلاح الدين وضرورة التعاون من أجل المضي قدماً بعجله التنمية والبناء في المحافظة".

كما تم بحث وفقاً للبيان "إنجاز المشاريع المتلكئة وإدامة التواصل والتعاون مع الحكومة المركزية بغية إنجاح الجهود التي تبذلها بهدف خدمة المواطنين".