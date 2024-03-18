محافظة بغداد تقرر تعطيل الدوام الثلاثاء

قررت محافظة بغداد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء في الدوائر التابعة لها.



وقالت المحافظة في بيان، "استنادا لقرار مجلس محافظة بغداد، محافظ بغداد عبد المطلب العلوي يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، في الدوائر التابعة إلى حكومة بغداد المحلية، بسبب الأمطار".

وكانت محافظات عدة قررت، مساء الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء، بسبب الأحوال الجوية.