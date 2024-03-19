الشوارع المحيطة بباب المعظم "حمراء بالكامل".. خارطة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:محمد القاسم من نفق النداء وشارع الوزيرية الى معارض النهضةشارع ونفق النداء وشارع المشاتل وصولا الى ساحة عنترشارع صفي الدين الحلي من مجسر المستنصرية وحتى جسر الصرافيةمجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة والشارع القادم من محمد القاسم باتجاه نفق باب المعظم وجميع الشوارع المحيطة بوزارة الصحة وباب المعظمشارع بور سعيد من مجسر النخيل ولغاية نفق باب الشرجيشارع قطر الندى وجسر الجادرية وصولا الى تقاطع جامعة بغدادمجسر القادسية على سريع القادسيةجسر الطابقين ازدحامشارع 14 رمضان من مستشفى الطفل ولغاية المجسر على 14 تموزنفق العلاوي ونفق الزيتون وشارع يافاساحة النسور وساحة قحطان