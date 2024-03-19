رغم تحول شوارعها لمستنقعات.. استغراب من امتناع حكومة البصرة عن تعطيل الدوام

وعطلت جميع محافظات وسط وجنوب العراق باستثناء البصرة وكربلاء، وبعض المحافظات عطلت دوام الدوائر بالكامل وبعضها عطلت المدارس فقط، وذلك تماشيا مع توصيات خبراء الرصد الجوي الذين أكدوا ضرورة تعطيل الدوام الرسمي بسبب سوء الأحوال الجوية والفيضان والصواعق والعواصف المتوقعة.ورصد مواطنون الانهيار الخدمي الذي ضرب بعض محافظة البصرة، فيما أقدمت بعض المدارس على تعطيل دوامها ذاتيا بسبب امتناع المحافظة عن اعلان تعطيل الدوام.من جانبه، قال النائب عدي عواد ان عدم اعطاء عطلة ليوم غد في البصرة سيعرض التلاميذ والطلبة والموظفين للخطر"، مستغربا من عدم الاستجابة من قبل محافظ البصرة ومجلس المحافظة في البصرة لتحذيرات الانواء الجوية لهذا الغرض".وقبل أيام قليلة، توفي طفلان في محافظة البصرة نتيجة سقوطهما في حفرة لمشروع صرف صحي متلكئ في قضاء القرنة بمحافظة البصرة بعد هطول الامطار، وسط مخاوف من تكرار الحالة في مناطق أخرى.