"نقلة نوعية" تنتظر مناطق حزام وأطراف بغداد

وقال رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، ان المجلس وعقب الانتهاء من عملية تشكيل اللجان، يستعد لتنفيذ حملة خدمية كبيرة بمناطق حزام بغداد، ستسهم باحداث نقلة نوعية بملف الخدمات في هذه المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والتي ترفد السلة الغذائية لبغداد بالكثير من مفرداتها، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي، إن قطاعي البنى التحتية والسكن لمحدودي الدخل، يعدان من الأولويات التي تعمل الحكومة المركزية باتجاهها لاسيما ببغداد، كون الكثير من مناطقها لاسيما الأطراف، عانت لوقت طويل من المحرومية.وأكد وجود مشاريع كانت متلكئة منذ سنوات عدة تم تفعيلها مؤخرًا، مشيرا الى ايعاز اللجنة إلى حكومة بغداد المحلية، لجرد المشاريع المتلكئة لتنفيذها تباعاً واعطائها الأولوية.