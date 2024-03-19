احصائية رسمية لشهر شباط.. 9 حالات طلاق كل ساعة في العراق

وحسب احصائية نشرها المجلس واطلعت عليها السومرية نيوز، أن "عدد حالات الطلاق في جميع المحافظات خلال الشهر الماضي بلغت (4560) حالة فيما بلغت حالات الطلاق في بغداد بلغ (2161) توزعت ما بين (1167) حالة في الكرخ و(994) حالة في الرصافة".وأشار الاحصائية الى أن "عدد حالات الزواج بعموم المحافظات في الفترة نفسها بلغت (25793) حالة، فيما بلغت حالات الزواج في بغداد (8297) حالة توزعت ما بين (5217) حالة زواج في الرصافة و(3080) حالة زواج في الكرخ".