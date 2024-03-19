العراق يمضي في مشروع المفاعل النووي الصفري.. تعرف على تفاصيله

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، نعيم العبودي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي، إنَّ "وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرى خلال الأسبوعين الماضيين جولات لعدد من المؤسسات لاسيما الصحية منها لإعداد برنامج عمل متكامل يهدف إلى تعزيز الجانب التنسيقي وإيجاد الحلول المناسبة لمرضى السرطان".وأضاف أن "العراق يسعى لتطبيق المفاعل النووي الصفري الذي يخدم القضايا البحثية لخلق قادة أساسيين لقيادة الطاقة ومعالجة المخلفات النووية، فضلاً عن الإفادة من الطاقة بقطاعات عدة أبرزها الكهرباء والتصحر والماء".وأكد أنَّ "العراق يهدف إلى أن تكون الطاقة للأغراض السلمية حصراً، إضافة إلى دعمها للقطاعات الصحية والزراعية".من جانبه، قال غروسي خلال المؤتمر، إن "زيارتي إلى العراق تهدف لدعم جهود الحكومة العراقية في مجال الاستخدام الأمثل للطاقة، فضلاً عن توجيه دعوة رسمية لفريق من الخبراء والعلماء العراقيين المتخصصين لحضور مؤتمر الطاقة النووية الذي سيعقد في بروكسل نهاية الشهر الحالي، لاسيما أنَّ العراق يمر بمرحلة مضيئة مع الوكالة".وأوضح أنَّ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتطلع لزيارة الوفد العراقي إلى العاصمة النمساوية فيينا خلال الأسابيع المقبلة للعمل على وضع خارطة طريق لتطوير عمل العراق وبناء البنى التحتية والحصول على التكنولوجيا النووية في المجالات السلمية.وأشار إلى أنَّ "المرحلة المقبلة تهدف إلى تحقيق أمور عدة أبرزها التوقف عن صفحة الماضي والتحول إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وكذلك دعم وإنشاء برنامج نووي سلمي في العراق كما هي الحال في الدول العربية كالإمارات والسعودية ومصر، وكذلك أن تراعي هذه الأعمال المعايير الدولية بشكل صارم.وبيّن أنَّ "المرحلة المقبلة ستشهد وضع خارطة طريق للاستخدامات السلمية لتفعيل الطاقة في مجال الأبحاث لمعالجة الأورام السرطانية والمجالات الصحية والزراعية، وإطلاق مبادرة إشاعة الأمل لبناء القدرات. ونوه بأنه تمت زيارة عدد من المؤسسات الصحية لتشخيص الحاجات الأساسية للمؤسسات العلاجية والعمل على تمويلها لتحقيق النتائج المطلوبة".