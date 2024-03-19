جنايات ذي قار: السجن المؤبد بحق مجرمين لقيامها بخطف طفل

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكم صدر بحقهما عن جريمة خطف طفل وإخلاء سبيله مقابل مبلغ مالي قدره أربعون إلف دولار ولدوافع إرهابية في محافظة البصرة".وأضاف المركز، أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".