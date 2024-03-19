إطلاق تمويلات رواتب موظفي الدولة لشهر آذار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "دائرة المحاسبة باشرت بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر آذار الحالي"، داعية "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى مراجعة دائرة المحاسبة لإستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم".وشددت ان "على وحدات الإنفاق مراعاة الإلتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها وإستيفاء متطلبات التمويل المطلوبة"، مجددة تأكيدها "على ما جاء في إعمامها المرقم (5991) في 5 آذار 2024، من حيث تقديم موازين المراجعة للأشهر السابقة موثقة بالجداول التحليلية المعززة لها للموازنتين التشغيلية والإستثمارية بالإضافة إلى الأوليات المتعلقة بها".ودعت الوزارة "وسائل الإعلام كافة ورواد منصات التواصل الإجتماعي الى التحلي بالمسؤولية في نقل الأخبار، وعدم ترويج معلومات من شأنها إرباك الرأي العام ومنها مايتعلق بمواعيد تمويل الرواتب وغيرها من الأنباء دون الرجوع الى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة".