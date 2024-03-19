السجن 15 سنة بحق تاجر مخدرات في واسط

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته ٨٠ غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لإحكام المادة ٢٧/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و٤٨ و٤٩ من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة ١٣٢ منه".