سيول جارفة تجتاح محافظة دهوك وتشل الحياة فيها (فيديو)



السومرية نيوز – محليات



مع استمرار هطول الامطار بشكل كبير على اغلب المحافظات العراقية، اجتاحت سيول جارفة مناطق دهوك في إقليم كردستان وشلت الحياة فيه، فضلا عن تسببها بخسائر كبيرة في الممتلكات.



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