بسبب الامطار.. انهيارات أرضية للطرق في دهوك (صور)

السومرية نيوز – محليات



نتيجة سقوط كميات هائلة من الامطار واجتياح السيول لمحافظة دهوك، تضررت العديد من الشوارع بعدما تخسفت وشارفت على الانهيار.

السومرية نيوز – محليات



نتيجة سقوط كميات هائلة من الامطار واجتياح السيول لمحافظة دهوك، تضررت العديد من الشوارع بعدما تخسفت وشارفت على الانهيار.



أدناه بعض الصور:

