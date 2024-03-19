بينها تبرع الصائم بالدم والإفطار من "سلال الفاسدين".. الصدر يجيب على حزمة مسائل شرعية

السومرية نيوز-محليات



نشر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، جملة من الأسئلة الواردة الى الصدر والمتعلقة بالصيام وشهر رمضان، فيما يجيبها الصدر بناء على الفتاوى الخاصة بوالده السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر.

ومن بين الأسئلة التي نشرها المكتب الخاص في النجف الاشرف ووردت للسومرية نيوز، أسئلة عن الحكم الشرعي للتبرع بالدم حيث أجاب الصدر بان التبرع بالدم مكروها اذا كان يسبب الضعف للصائم، فضلا عن سؤال حول الحكم الشرعي للإفطار من السلال الغذائية التي يوزعها "الفاسدون"، فيما أجاب الصدر بـ"اعاذنا الله من مغرياتهم وسلالهم واموالهم".