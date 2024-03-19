غرق شوارع الأعظمية بعد موجة الامطار (صور)

السومرية نيوز – محليات



بعد ساعات قليلة من هطول الامطار على العاصمة بغداد، سرعان ما غرقت العديد من المناطق ومن بينها منطقة الأعظمية شمالي بغداد، ليتسبب فيضان اغلب شوارعها بازدحامات مرورية وصعوبة التنقل بين احيائها.





أدناه مجموعة من الصور: