أهالي البصرة "يفوجون" في بحيرات الشوارع ويسخرون من تردي البنى التحتية (فيديو)

السومرية نيوز-محليات



وثقت كاميرات عدد من المواطنين في محافظة البصرة، غرق العديد من الشوارع في مختلف مناطق المحافظة بعد موجة الامطار الأخيرة، فيما علقوا ساخرين من مستوى البنى التحتية الذي تشهده المحافظة مقارنة بـ"الحملات الدعائية" عن تطور المحافظة.

ووثق احد المواطنين غرق الشوارع في الحيانية فيما علق ساخرًا: "أصلا البصرة ماتفيض وشوارعها زينة".



فيما رصد شخص اخر غرق شوارع العشار، قائلا ان هذا يعد مركز مدينة ومع ذلك غرق بالكامل.



وجاءت الحملة الساخرة بالتزامن مع رفض حكومة البصرة اعلان تعطيل الدوام اليوم الثلاثاء اسوة بباقي المحافظات.