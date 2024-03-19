غداً.. محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي بسبب الأمطار

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، "إن الله أنعم علينا برزقه الوفير بهطول كميات كبيرة من الأمطار والغيث العميم، ولذلك قرر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأربعاء في المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية لأغراض السلامة العامة".ونوه البيان، المواطنين إلى "الالتزام بمنازلهم وتقليل الحركة ليتسنى لكوادر الدوائر الخدمية إجراء اللازم وتصريف المياه".