الهجرة تعلن إغلاق مخيم في السليمانية

وقالت جابرو في بيان، إنه "ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتنفيذا للخطة الوطنية لإعادة النازحين وإدماجهم مع المجتمع، تم إغلاق مخيم (تازه دي) في محافظة السليمانية، بعد إعادة آخر وجبة من النازحين إلى مناطقهم الأصلية في محافظتي ديالى وصلاح الدين".وأوضحت أن "جميع الأسر العائدة قد تسلمت مبالغ المنحة المالية البالغة أربعة ملايين دينار بشكل مباشر، بالإضافة إلى شمولها بالمساعدات الإغاثية".وقدمت جابرو شكرها إلى "الحكومة المحلية في محافظة السليمانية وإدارة گرميان على تعاونهما الكبير في تنفيذ خطة الحكومة الاتحادية الخاصة بتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم وإغلاق المخيمات"، مؤكدة أن "الوزارة مستمرة بتنفيذ القرار وصولا إلى إنهاء هذا الملف بالكامل بالتعاون مع جميع الجهات الساندة".