في النجف.. تظاهرة للعمال بسبب أرض

تظاهر العشرات من العمال في محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، بسبب منح أرض كانت مخصصة لهم.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن العشرات من العمال تظاهروا، مساء اليوم، بسبب منح أرض كانت مخصصة لهم لجهة أخرى حسب قولهم.

وأضاف مراسلنا أن تجمع العمال كان في ساحة الصدرين وتم قطع الشارع.