بغداد.. تعطيل الدوام في مديريات التربية غداً

وأعلنت تربية الكرخ الثانية تعطيل الدوام في المدارس يوم غد، تقديراً للظروف الجوية وهطول الامطار وحفاظا على سلامة الطلبة.كما قررت تربية الرصافة الثانية تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء للمدارس الحكومية والأهلية كافة.بدورها، قررت تربية الكرخ الثالثة تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والاهلية في قواطع المديرية كافة ليوم غد الاربعاء.كما أعلنت تربية الرصافة الثالثة، عن تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الحكومية والأهلية كافة التابعة في تربية الرصافة الثالثة غدا الاربعاء.وأعلنت تربية بغداد الرصافة الأولى عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء في المدارس ورياض الأطفال كافة، وأعلنت تربية الكرخ الأولى تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأربعاء في المدارس كافة، بسبب كثرة هطول الأمطار ليومين متتاليين.