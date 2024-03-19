محافظات تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

أعلنت محافظات عدة، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء.

وقرر مجلس محافظة صلاح الدين استمرار العطلة إلى نهاية الأسبوع، باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية.

وقررت كذلك محافظة أربيل تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بسبب الطقس. وأعلنت محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء. كما قررت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الأربعاء، نظراً لاستمرار موجة الامطار. بدورها، أعلنت محافظة ديالى تعطيل الدوام الرسمي بمدارس المحافظة كافة ليوم غد الاربعاء وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية.