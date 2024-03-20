خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:محمد القاسم من نفق النداء لغاية مجسر العلويةشارع صفي الدين الحلي وبور سعيد ومثنى الشيباني وموسى بن نصير الرابطات بين سريع القناة ومحمد القاسمشارع وزارات التربية والتعليم العالي ونفق باب الشرجي والشارع الرابط بين فلكة الخلاني وساحة الطيرانجميع الشوارع المؤدية لساحة الخلاني شارع الكيلاني والشارع القادم من ساحة الوثبة والقادم من جسر السنكشارع وزارة الصحة ومجسر باب المعظم والشارع الرابط بين الشيخ عمر ونفق باب المعظمشارع وزارة الصحة والازقة المؤدية لمدينة الطب جميعها ازدحامشارع الصالحية ونفق العلاويشارع النقابات والرواد والمنصورالشارع الرابط بين مجسر الإسكان ومرور البيجيةشارع الإسكان من مستشفى الطفل لغاية تقاطع 14 تموزمجسر وسريع القادسيةجسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغدادالنسور من جميع الاتجاهاتجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي ونزلة محمد القاسم