"نوروز" حلّت والكرد يحضّرون المشاعل.. احتفالات ونيران ستملًا الجبال بعد الإفطار

وحدَّدت الحكومة المحليَّة في محافظة أربيل أن تكون احتفالات عيد نوروز لهذا العام بعد الإفطار لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وقال قائممقام أربيل نبز عبد الحميد، إنَّ إقليم كردستان سيحتفل بأعياد الربيع في أربيل بمهرجان أربيل الثالث عشر (الحرية ونوروز)، علاوة على إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة التي بدأت من 11 من الشهر الحالي وتستمر لمدة عشرة أيام".وأشار إلى أنَّ الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية تتضمن إقامة معارض فنية كالرسم والنحت والخزف والماراثون الرياضي والمهرجانات والمسرحيات والدبكات والأغاني بحضور الفنانين والفنانات من الجيل القديم والحديث وإيقاد شعلة النار في أماكن مختلفة في المدينة والأقضية والنواحي التابعة لها".وبين أنه وعلى الرغم من موجة الأمطار الغزيرة الآن التي تجتاح البلاد بشكل عام والإقليم خصوصاً إلا أنَّ إيقاد شعلة نوروز يتم مساء اليوم الأربعاء بعد الإفطار في بارك شاندر وسط المدينة وفي قلعة أربيل التاريخية، بحسب صحيفة الصباح.وفي السليمانية، أشار قائممقام المحافظة أوات محمد الى أنَّ غرفة عمليات المحافظة أنهت خطتها الأمنية والخدمية والصحية الخاصة باحتفالات الربيع، مشيراً إلى أنَّ شعلة نوروز سيتم إيقادها مساء اليوم الأربعاء في جبل كويزة، وتمت تهيئة جميع المتنزهات والحدائق العامة لجميع مواطني المحافظة والسائحين القادمين لها.يذكر أنَّ نوروز يعني "اليوم الجديد"، ويعد أول أيام العام الجديد بحسب التقويم الكردي، ووفقاً للموروث الكردي فهو يصادف التحول الطبيعي في المناخ فضلاً عن البعد القومي المتعلق بالتحرر من الظلم وأنَّ إشعال النار يعد رمزاً للانتصار لاسيما في قضاء عقرة شرق محافظة دهوك التي تعتبر عاصمة نوروز في إقليم كردستان إذ يحملون المشاعل إلى أعلى جبل عقرة " أكري"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.