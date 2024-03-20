انتهاء مهام عمل "كريستيان ريتشر" في العراق.. رئيس مجلس القضاء يشيد

المركز الإعلامي مجلس القضاء الأعلى ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الأربعاء الموافق 20 / 3/ 2024 رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر بمناسبة انتهاء مهام عمله".وأشاد القاضي فائق زيدان – بحسب البيان - بعمل الفريق خلال فترة عمله في العراق.