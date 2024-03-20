ضجة في العراق.. مشاهد فاضحة لعميد كلية في البصرة مع إحدى طالباته (صور)

السومرية نيوز - محليات



تسربت مقاطع فيديو وصور "فاضحة" لعميد في احدى كليات جامعة البصرة، في وضع مخل مع احدى طالبات الجامعة، وسط معلومات على كونه يقوم بابتزاز الطالبات.

وتسربت صور ومقاطع فيديو من داخل مكتب العميد في الكلية مع احدى الطالبات، فيما تتحفظ السومرية نيوز على اظهارها كاملة لكونها خادشة للحياء.



وأكدت مصادر محلية، ان العميد المعروف متهم بابتزاز الطالبات، فيما تحاول السومرية نيوز التواصل مع رئاسة جامعة البصرة ووزارة التعليم العالي للتأكد من ملابسات القضية.

