تنفيذ أمر القبض بحق مدير مديرية توزيع كهرباء صلاح الدين الأسبق

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أشار في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى تنفيذ امر القبض بحق مُدير مُديريَّة توزيع كهرباء المُحافظة بعد كشف فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين مُخالفاتٍ وتزويراً في مشروع تجهيز موادّ كهربائيَّة؛ لصيانة الشبكات في عموم المحافظة بمبلغ (14,317,875,000) مليار دينارٍ، مُبيّـناً أنَّ العقد الذي أبرمته المُحافظة مع إحدى شركات المُقاولات العامة يأتي ضمن برنامج إعادة استقرار وإعمار المُدن المُحرَّرة للعام 2019.وأضاف إنَّ تحرّيات الفريق توصَّلت إلى قيام المُتَّهم بتوجيه كتابٍ مُزوَّرٍ إلى مُديريَّة التخطيط والمُتابعة في ديوان المحافظة، بعد يومين فقط من توقيع العقد، يتضمَّن المُوافقة على تمشية السلفة الثالثة للمشروع، مُدَّعياً أنَّ نسبة الإنجاز بلغت (78%)، الأمر الــذي ترتَّب عليـه صــرف مبلـغ (3,000,000,000) ملـيارات ديـنار، دون تجهيز أيَّة مادةٍ من موادّ العقد.وأوضح أنَّ قسم الحسابات في ديوان المُحافظة قام بإجراء تسويةٍ وصرف كامل مستحقات الشركة المتبقّية قبل تجهيز موادّ العقد والبالغة (2,919,400,000) ملياري دينارٍ؛ على الرغم من أن تجهيز موادّ بقيمة (6,420,854,000) مليارات دينار تمَّ بعد مضي ستة أشهرٍ من تاريخ صرف كامل مبلغ العقد، لافتاً إلى أنَّ ذلك جاء بناءً على توجيهٍ وضغطٍ من مُحافظ صلاح الدين الأسبق؛ كون المشروع عائداً له ويُدارُ من قبل أحد أقاربه، حسب ما جاء بأقوال المُتَّهم مُدير مُديريَّة توزيع الكهرباء.