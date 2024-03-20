جنايات النجف: الحبس الشديد بحق ضابط عن جريمة الرشوة

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الأربعاء، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق ضابط برتبة عميد عن جريمة الرشوة.



وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز أن "المدان كان يعمل مدير قسم شرطة الاحداث في محافظة النجف".



وأضاف البيان، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣".

