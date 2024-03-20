أول تعليق من وزارة التعليم على "فضيحة أستاذ البصرة مع طالبته"

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي، في حديث للسومرية نيوز، إن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بهذا السياق وأولى الخطوات هي سحب يد الشخص المشار اليه بعد ذلك شرعت لجنة وزارية بالتحقيق"، مبينا ان "هذه اللجنة لها إجراءاتها بالتثبت والتحقق وستعلن قرارها حال استكمال الإجراءات القانونية".وتسربت مشاهد فاضحة لعميد احدى كليات جامعة البصرة مع احدى الطالبات، من داخل مكتبه في الكلية، وقارنت السومرية نيوز بين المكتب الذي ظهر في المشاهد الفاضحة، والعميد، مع صور بمناسبات أخرى رسمية للعميد واتضح ان صور المكتب متطابقة بالفعل وان الحادثة هي داخل الكلية.