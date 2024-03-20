رسمياً.. التعليم تتخذ قراراً يخص "فضيحة البصرة"

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع العبودي، تابعتها السومرية نيوز، ما نصه: "استنادًا إلى احكام المادة 17/ أولاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل تقرر سحب يد عمار شعلان مشاوي عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات – جامعة البصرة لحين إكمال اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري ذي العدد 374 في 20 آذار 2024 وبما لا يتجاوز 60 يوماً".وأضافت الوثيقة، "يعد هذا الأمر نافذاً ابتدءاً من تاريخه أعلاه".وكان المتحدث باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي، قد أشار في حديث للسومرية نيوز، إلى أن "الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بهذا السياق وأولى الخطوات هي سحب يد الشخص المشار اليه بعد ذلك شرعت لجنة وزارية بالتحقيق"، مبينا ان "هذه اللجنة لها إجراءاتها بالتثبت والتحقق وستعلن قرارها حال استكمال الإجراءات القانونية".وتسربت مشاهد فاضحة لعميد احدى كليات جامعة البصرة مع احدى الطالبات، من داخل مكتبه في الكلية، وقارنت السومرية نيوز بين المكتب الذي ظهر في المشاهد الفاضحة، والعميد، مع صور بمناسبات أخرى رسمية للعميد واتضح ان صور المكتب متطابقة بالفعل وان الحادثة هي داخل الكلية.