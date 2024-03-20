في خمس ثوانٍ.. العراق يخطف ذهبيتي العالم والشرق الأوسط القتالية

وذكر بيان لوزارة التربية، ورد لـ السومرية نيوز، اليوم الأربعاء، أن "العراق خطف مرة أخرى المركز الاول بامتياز في بطولة العالم والشرق الأوسط القتالية المختلطة المقامة في دولة الإمارات العربية بعد فوز (ياسين ضياء) الطالب في إعدادية العراقي التابعة الى المديرية العامة للتربية في الكرخ الاولى على منافسيه الداغستاني والمغربي في خمس ثوان وبالضربة القاضية لينال ذهبيتي البطولة".