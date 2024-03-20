البصريون يحملون حكومتهم المسؤولية.. مياه "مخلوطة" تداهم البيوتات وتغرق الشوارع

وقال المواطنين في حديث لـ السومرية نيوز، ان "سوء الخدمات وفشل مشاريع المجاري في منطقة جمعية إسكان الموانئ أدى الى دخول مياه الامطار الى منازلهم بعد اختلاطها بالمياه الثقيلة ما حرمهم من المياه الصالحة للاستخدام البشري".واضافوا ان "مياه النهر دخلت الى المنازل بعد اختلاطها بمياه المجاري ما زاد من معاناتهم خلال شهر رمضان"، مؤكدين ان "هذه ليست المرة الأولى التي يتعرضون للغرق دون تدخل الحكومة المحلية في مساعدة الناس بالتخلص من المياه التي غمرت منازلهم".