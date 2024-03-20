التربية تعلن ضوابط الانتساب للعام الدراسي المقبل

وألزمت الوزارة، وفق بيان رسمي ورد لـ السومرية نيوز، الطلبة والتلاميذ الذين يرمون الانتساب في العام الدراسي المقبل بالانضمام الى المدرسة الحكومية الالكترونية".أدناه الضوابط: