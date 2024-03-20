المئات يتظاهرون في البصرة للمطالبة بالخدمات (فيديو)

تظاهر المئات من المواطنين، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن المئات خرجوا بتظاهرة كبرى، مساء اليوم، في قضاء القرنة شمال البصرة.

وأضاف مراسلنا أن المتظاهرين طالبوا بالخدمات.

وشهدت البصرة، يوم السبت الماضي، تظاهرة للمئات من المواطنين للمطالبة بإصدار أمر بتثبيتهم ضمن ملحق تربية المحافظة.