بعد الأمطار الأخيرة.. دراجة مائية في شوارع الموصل

لجأ أحد المواطنين في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، الى استخدام دراجة مائية في الشارع بعد الأمطار الأخيرة.

وشهدت أغلب مدن العراق خلال الأيام القليلة الماضية موجة أمطار قوية مع سيول في المناطق الشمالية. للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو المرفق..