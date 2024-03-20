وزير العمل يكشف لـ السومرية عدد المشمولين بالرعاية ويتحدث عن "خط الفقر"

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، الخميس، عن عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وفيما تحدث عن عدد المواطنين تحت خط الفقر، أشار الى كشف 9 آلاف ملف مزور يخص ذوي الإعاقة.



وقال الأسدي خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "حكومة السوداني جاءت بعد ارهاصات وتطورات كبيرة وهي لم تكن وليدة حراك سياسي وانما مخاضات عسيرة".

ووصف إياها بـ"حكومة الفرصة الكبيرة مع وجود الاستقرار والدعم الدولي"، مضيفاً أن "السوداني سيأتي برقم صعب لأنه مرضي عنه في الشارع".

الرعاية الاجتماعية

وبشأن ملف الرعاية الاجتماعية، قال الأسدي، "منحنا من يستحقون الرعاية دون تمييز وأكثر من 80% منحوا بالنظام الالكتروني".

وأضاف "هناك 7 ملايين و600 ألف مشمول بالرعاية الاجتماعية"، مشيراً الى أن "هناك 10 ملايين شخص دون خط الفقر".

الضمان الاجتماعي

ولفت وزير العمل الى أن "هناك ضمانا اختياريا غير موجود سابقا عبر دفع 5% من دخله والدولة تدفع 15% توقيفات تقاعدية".

وتابع الأسدي أن "الحد الأدنى عمره يكون 50 سنة ولديه 15 سنة"، مضيفاً أن "الحد الأدنى للراتب 500 ألف دينار".

ملف غريب

وكشف الأسدي عن "إحالة عشرات الملفات بالفساد وتم توجيه مختلف العقوبات بحقهم"، موضحاً "وجود ملف غريب هو قضية إنسانية في ملف ذوي الإعاقة".

وأوضح "في الانبار والديوانية هناك 14 ألفاً وجدنا 9 آلاف ملف مزور"، مضيفاً "استردنا خلال سنة ونصف من عمر الحكومة 220 مليار دينار".

العمالة الأجنبية

وعن ملف العمالة الأجنبية في العراق، قال الأسدي، "تقديراتنا للعمالة من العرب والأجانب من 800 ألف الى مليون شخص"، موضحاً أن "هناك أكثر من مليون عراقي مسجل كعاطل عن العمل".