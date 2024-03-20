نائب يدعو للدفاع عن المحكمة الاتحادية: تتعرض لهجمة كبيرة ممنهجة

دعا النائب علاء الدلفي، الخميس، الى الدفاع عن المحكمة الاتحادية، معتبراً أنها تتعرض لهجمة كبيرة ممنهجة.

وقال الدلفي في بيان، "تتعرض المحكمة الاتحادية العليا وتحديداً رئيسها السيد القاضي جاسم العميري إلى هجمة كبيرة ممنهجة ومدروسة من الداخل والخارج".

وأضاف أن "هدف هذه الهجمة النيل والايقاع بهذه المؤسسة عبر تسقيطها"، مؤكداً "ضرورة التصدي والدفاع عنها على كافة الصعد بالتصريحات والتغريدات والنشر لرد هذه الهجمة وصدها".

ولفت الى أن "للمحكمة الاتحادية الفضل في الاستقرار السياسي والحفاظ على المكتسبات وتثبيت اركان النظام واحترام سيادة القانون".