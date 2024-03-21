صباح "هادئ" في بغداد بعطلة الربيع.. وغوغل يحتفل بعيد الأم

عيد النوروز هو تقليد تاريخي يعود أصله تاريخيا الى حوالي القرن السادس قبل الميلاد معلنا بداية سنة جديدة، حلول فصل الربيع وولادة الطبيعة من جديد.واحتفل مساء امس سكان ايران وكردستان والعديد من الشعوب التي تقع على "طريق الحرير" القديم، بحسب وصف اليونسكو فأن نوروز هو تقليد تاريخي يحتفل به عادة يوم العشرين أو الواحد والعشرين من شهر اذار / مارس من كل عام في العديد من البلدان على طول طرق الحرير، بما في ذلك أفغانستان وأذربيجان والهند وإيران والعراق وكازاخستان وقيرغيزستان، باكستان وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان وأوزبكستان.كلمة هذا التقليد التاريخي ذات التقاليد المتقاطعة "النوروز" تعني نو"جديد" و"روز" يوم باللغة الفارسية، لذلك، يرمز النوروز إلى يوم جديد، ويرمز إلى بدايات جديدة، يحتفل النوروز ببدايات سنة جديدة وعودة فصل الربيع الذي له مغزى روحي عظيم، يرمز إلى انتصار الخير على الشر، والفرح على الحزن.وايضًا، يوافق اليوم الخميس 21 اذار عيد الام، وهو احتفال ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، تحتفل به بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة، وظهر ذلك برغبة من المفكرين الغربيين والأوروبيين بعد أن وجدوا الأبناء في مجتمعاتهم يهملون أمهاتهم ولا يؤدون الرعاية الكاملة لهن، فأرادوا أن يجعلوا يوماً في السنة ليذكّروا الأبناء بأمهاتهم.ويختلف تاريخ عيد الأم من دولة لأخرى، فمثلاً في العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 مارس، أما في النرويج فيحتفل به في 2 فبراير؛ في الأرجنتين فهو يوم 3 أكتوبر، وجنوب أفريقيا تحتفل به يوم 1 مايو. وفي الولايات المتحدة وألمانيا يكون الاحتفال في الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام، وفي إندونيسيا يحتفلون به في يوم 22 ديسمبر.