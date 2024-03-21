مجلس الخدمة يحدد موعد إطلاق استمارة التعيين لحملة الشهادات العليا

السومرية نيوز – محليات



حدد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الخميس، موعد إطلاق استمارة التعيين لحملة الشهادات العليا والأوائل.

المجلس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان 23 اذار/مارس موعدا لأطلاق استمارة التوظيف للمشمولين بقانوني رقم 59 و67 لسنة 2017 الخاصة بحملة الشهادات العليا والأوائل. التفاصيل في الفيديو ادناه:

