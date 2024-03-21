مسؤولون عراقيون يجتمعون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. هذه التفاصيل

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع في وزارة البيئة صباح الحسيني اجتمع مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحضور ممثلي عن الهيئات الرقابية والتنفيذية الوطنية المعنية بإدارة هذا الملف"، لافتة الى انه "تم خلال الاجتماع الاتفاق على تعزيز ودعم القدرات الوطنية في مجال تطوير قدرات ادارة ومعالجة النفايات المشعة والتخلص منها وفق أحدث التقنيات العالمية، وتصفية المنشآت النووية العراقية".كما تضمن الاجتماع التأكيد على اهمية بناء القدرات الوطنية وتمكينها من معالجة هذا الملف المهم والحيوي وذلك من خلال برامج التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب البيان.واكد مسؤول برامج التعاون التقني لجمهورية العراق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسعود مالك والخبراء Rebecca Ann ، Viadan Ljubenov وTimothy Milner على تسخير الامكانيات الدولية من اجل دعم العراق في هذا المجال .