ليوم واحد.. توضيح من المرور بشأن قطع طريق حيوي في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "سيتم قطع الطريق من منطقة الكمالية ومن المشتل باتجاه الفضيلية ابتداءً من الساعة ٨ مساءاً لهذا اليوم الخميس المصادف ٢١_٣_٢٠٢٤ ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً ليوم الغد الجمعة، لغرض مد خمسة خطوط للكهرباء من منطقة اعمال مجسر الفضيلية باتجاه محطة الكهرباء".ودعت المديرية مستخدمي الطريق الى سلك الطرق البديلة وهي:١_ الطريق من الكمالية بأتجاه المشتل(شارع البستان وشارع التراث بأتجاه الصحفيينوالخروج الى منطقة المشتل).٢_الطريق من المشتل بأتجاه الكمالية سيكون (الافرع المقابلة لمركز شرطة الرشاد بأتجاه شارع المدارس والخروج الى منطقة الفضيلية الكمالية)".