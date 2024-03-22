أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة.. إليك طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية فيها، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق".وأضافت: "أما في يوم الأحد فسيكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر رعدية بدءاً من الأقسام الغربية في المنطقتين الوسطى والجنوبية لتشمل معظم مناطق البلاد، وتزداد شدتها ليلاً خاصة في الأقسام الشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق".وأشارت الهيئة إلى أن "الاثنين المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم، خاصة في الأقسام الشرقية من البلاد مع تساقط أمطار متوسطة الى غزيرة فيها واحتمال حدوث السيول، ويتحسن تدريجياً بعد الظهر، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار متوسطة، وتكون رعدية فيها مع تصاعد الغبار في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق".