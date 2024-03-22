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مجلس الخدمة يعلن فتح باب التعيين على ملاكات دوائر الدولة
محليات
2024-03-22 | 08:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
8,548 مشاهدة
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، عن فتح باب التعيين على ملاكات دوائر الدولة والقطاع العام.
وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بمتابعة وإشراف دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن فتح باب التعيين على ملاك دوائر الدولة والقطاع العام لفئة المشمولين بأحكام كل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، من الذين لديهم (كودات) مفعّلة ومستكملين إجراءات تحديث بياناتهم أصولياً ولا يوجد عليهم قيد وظيفي وفقاً لبيانات ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وسيكون التقديم على الاستمارة الإلكترونية متاحاً اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 2024/3/23 ولمدة (21) يوماً، وإذا وافق انتهاء المدة المحددة يوم عطلة رسمية، تمدد إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم العمل الذي يلي العطلة مباشرة".
وأضاف، انه "لضمان حق التعيين للذوات أفراد الفئة المذكورة، بحسب اختصاصاتهم وشهاداتهم العلمية بما يتناسب مع الدرجات والعناوين الوظيفية المتاحة وفقاً لاحتياجات الدوائر، يهيب مجلسنا بالجميع أن يحرص على التقديم خلال المدة المشار إليها آنفاً عبر الرابط الإلكتروني الذي سيعلن لهذا الغرض على الموقع الرسمي للمجلس، وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة من قبله، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط المعلن عنها من حيث آلية التقديم وطريقة إرفاق المستمسكات المطلوبة، وبحسب ما سبق للمجلس نشره من توجيهات ووسائل توضيحية في هذا الشأن، وسيواصل نشرها خلال مدة التقديم على الاستمارة".
ولاستيفاء متطلبات التقديم يلزم إرفاق المستمسكات الآتية، بحسب البيان،:
1- البطاقة الوطنية أو (هوية الأحوال المدنية مع شهادة الجنسية العراقية)، مع التأكيد على أن يتم إرفاق وجهي (البطاقة أو هوية الأحوال المدنية)
2- بطاقة السكن، مع التأكيد على أن يتم إرفاق وجهي (بطاقة السكن).
3- بالنسبة لحملة شهادة الدبلوم أوالبكالوريوس، يرفق وثيقة تخرج أو تأييد بتأريخ صدور حديث (2022، 2023، 2024)، شرط أن يكون تقديم أياً من هذه المستمسكات متضمناً تحديد سنة التخرج مع بيان مركز المتقدم من حيث تسلسله على الدفعة (الأول، الثاني، الثالث). وبالنسبة لحملة الشهادات العليا خريج العراق، يرفق وثيقة تخرج أو تأييد بتأريخ صدور حديث (2022، 2023، 2024)، أو أمر جامعي، شرط أن يكون تقديم أياً من هذه المستمسكات متضمناً سنة التخرج مع بيان معدل درجات المتقدم أو التقدير الحاصل عليه عند التخرج. أما خريج خارج العراق يرفق قرار معادلة الشهادة أو الجدارية مصادقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البعثات شرط أن يكون تقديم أياً من هذه المستمسكات متضمناً سنة التخرج مع بيان معدل درجات المتقدم أو التقدير الحاصل عليه عند التخرج.
4- بالنسبة للخريجين الأوائل (المتطوع أو الأجير اليومي) لدى جهة حكومية، يرفق كتاباً يؤيد العمل التطوعي أو العمل بأجر يومي. وبالنسبة لحملة الشهادات العليا (الأجير اليومي أو المحاضر) لدى جهة حكومية، ومستمر بالعمل يرفق كتاباً يؤيد العمل بأجر يومي أو بصفة محاضر.
5- بالنسبة للمتزوج، يرفق عقد زواج رسمي.
6- بالنسبة لمن لديه أطفال لم يكملوا سن الثامنة عشر، يرفق البطاقة الوطنية للطفل أو هوية الأحوال المدنية أو صورة قيد ولادة رسمية.
7- لمن لديه دورات ذات صلة باختصاصه، يرفق كتاب رسمي يؤيد مشاركته في دورة منظمة من قبل دائرة حكومية أو نقابة مهنية، شرط أن تكون الدورة تم تنظيمها للمشاركين حضوريا.
8- لمن لديه بحوث منشورة ذات صلة باختصاصه، يرفق ملف يحتوي على "واجهة البحث متضمنة اسم الباحث باللغة العربية والإنكليزية بحسب ما مستخدم بالنشر، وعنوان البحث المنشور، وواجهة المجلة المنشور فيها متضمنة اسم المجلة ورقمها (ISBN)".
وأتم البيان، أنه "سيتم الإعلان عن رابط التقديم في الموقع الرسمي للمجلس و كافة وسائل التواصل الاجتماعي صباح يوم غد السبت الموافق 2024/3/23".
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