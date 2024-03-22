معتمد دولياً.. طالبة طب ميسانية تكتشف خطأين بكتاب طبي امريكي

اكتشفت طالبة بكلية الطب في ميسان، خطأين علميين في كتاب التشريح بالطب العام الأمريكي.



وأثارت زهراء خلف محمود دهشة العالم بحدّة ذكائها بعد اكتشافها خطأين علميين في كتاب التشريح بالطب العام الأميركي المعتمد عالمياً في العديد من الدول.



ووجه المشرفون على تأليف الكتاب الشكر لها

