هزة أرضية تضرب جنوب شرق الموصل

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "سجلت مراصدنا الزلزالية تسجيل هزة أرضية مساء هذا اليوم تبعد 14 كم جنوب شرق مدينة الموصل".وأضاف البيان، أنه "قد بلغت قوتها 3.5 درجة لكن لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين".