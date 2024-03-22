بعد توقف لأكثر من 20 عاماً.. العراق يتجه لتفعيل مدارسه في رومانيا

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بغية تحقيق الفرص التعليمية المتكافئة للطلبة العراقيين المتواجدين خارج البلاد، وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري مدير عام العلاقات الثقافية مجيد الشمري بتفعيل ودعم المدارس العراقية في رومانيا بعد توقف دام لأكثر من عشرين عاما".وأضاف البيان، أن "مدير عام العلاقات الثقافية إلتقى نظيره الروماني باحثا معه سُبل وكيفيات دعم المدرسة العراقية في بوخارست، مُعززًا الاجتماع بتوقيع مذكرة تفاهم دولية تتضمن الموافقة على تبادل الخبرات وتوطيد أواصر التعاون التربوي بين البلدين والاعتراف رسميا بالمدارس العراقية في رومانيا".