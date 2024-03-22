الانواء الجوية: موجة امطار ابتداءً من الغد وتحذيرات من تساقط "الحالوب"

وقالت الهيئة في منشور اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "تتأثر البلاد ابتداء من يوم السبت بمنخفض جوي من البحر الأحمر ويكون الطقس:السبت 23/3/2024: صحوا الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لزخات مطر خفيفة رعدية في الأقسام الشرقية منها ويكون غائم في المناطق الشمالية مع تساقط امطار متوسطة الى غزيرة وتكون رعدية درجات الحرارة ترتفع قليلا ومدى الرؤية من (6-8) كم".الاحد 24/3/2024: غائم جزئي الى غائم في المنطقتين الوسطى (ومن ضمنها العاصمة بغداد) والجنوبية مع تساقط زخات مطر صباحا على فترات متقطعة وتكون متوسطة الى غزيرة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد "الحالوب" وتستمر الى الليل وبصورة متقطعة وتتركز غزارتها في الأقسام الشرقية منهما ويحذر من خطر حدوث سيول في بعض المناطق (واسط العزيزية، ديالى)، اما المنطقة الشمالية فالطقس يكون فيها غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر متوسطة الى غزيرة وحدوث عواصف رعدية في اقسامها الشرقية وتزداد شدتها في (السليمانية وكركوك)، درجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، مدى الرؤية من (6-8) كم وفي المطر من (3-5) كم".الاثنين 25/3/2024: الطقس غائم جزئي الى غائم في الأقسام الشرقية من البلاد (الشريط الحدودي) مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية ويتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ومدى الرؤية من (6-8) كم وفي المطر من (3-5) كم".