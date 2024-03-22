مجلس البصرة يناقش واقع الخدمات في القرنة ويقرر استجواب مسؤولين بالقضاء

وقال عضو مجلس محافظة البصرة "حسن شداد الفارس" في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان "الجلسة تضمنت مناقشة الواقع الخدمي في قضاء القرنة والوقوف على اسباب التلكؤ الحاصل في تنفيذ اعمال مشروع مجاري القرنة الكبير".وبين الفارس ان "مجلس المحافظة قرر استجواب مدير مستشفى القرنة العام اضافة الى مدير البلدية ومدير قسم التربية في القضاء والقائمقام وسيوصي بإقالتهم في حال ثبت تقصيرهم بأداء عملهم".وتابع، ان توصيات جلسة اليوم الجمعة تضمنت ايقاف هدم المنازل المتعارضة مع تنفيذ مشروع مجاري القرنة والتي تبلغ بحدود (700) منزل اضافة الى تشكيل لجنة متخصصة للوقوف على اسباب التلكؤ الحاصل في تنفيذ المشروع من قبل الشركة المنفذة" .أوضح الفارس ان "مجلس المحافظة اوصى ايضا بتعويض المتضررين من اعمال مشروع مجاري القرنة لاسيما عائلة الطفلين الذين قضيا غرقا في احد الانهر قبل ايام عدة ".وبين ان "مجلس المحافظة ارجأ التصويت على تسمية رؤساء اللجان الدائمية الى جلسة يوم الاثنين المقبل".