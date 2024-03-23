الخير يفيض.. دجلة يدخل إلى منازل الشرقاط ويعطل جسرًا ويهدد المتجاوزين (صور وفيديو)

وأكدت مصادر محلية وشخصيات من محافظة صلاح الدين، غرق عدد من المنازل في قضاء الشرقاط شمال شرق محافظة صلاح الدين، بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر دجلة، بعد الموجة المطرية الكبيرة التي شهدتها عدد من مناطق شمال ووسط العراق منذ وقت متأخر من مساء امس الجمعة وحتى فجر اليوم السبت.وتسبب ارتفاع مناسيب نهر دجلة في صلاح الدين الى خروج الجسر الحديدي الذي يربط تكريت مع شارع الباشا والبوضايع، عن الخدمة بسبب ارتفاع مناسيب المياه، وسط تنبيهات بضرورة اخذ الحيطة والحذر.بالمقابل، حذر راصدون جويون المتجاوزين على الأنهر في صلاح الدين وكذلك في بغداد خلال الأيام القادمة من حالات غرق مشابهة حيث من المؤمل ان يشهد العراق موجة مطرية غزيرة يوم الاثنين المقبل.وأظهرت صور حصلت عليها السومرية نيوز، تواجد القوات الأمنية على ضفاف نهر دجلة والوديان لمتابعة وضع السيول القادمة من جهه برية أسير الشرقاط ومتابعه ارتفاع منسوب مياه نهر دجلة، بحسبما أكدت عناصر امنية هناك في مديرية شرطة اشور.وترتفع المياه في صلاح الدين بسبب وجود سدة سامراء التي تمنع عبور المياه وغرق المحافظات الوسطى والجنوبية، فيما بلغت إيرادات عمود نهر دجلة شمالا خلال اليومين الماضيين اكثر من 2500 متر مكعب بالثانية.