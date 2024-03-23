السومرية تنشر رابط الاستمارة الإلكترونية لتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا

للدخول الى رابط التقديم:كمت دعا المجلس المتقدمين الى توخي الدقة والتأني في التقديم وأدراج البيانات ومتابعة التعليمات المنشورة انفا عبر الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي للمجلس، علماً ان الفترة المُتاحة للتقديم وأملاء الاستمارة، هي (21 يوماً) وعلى مدار (24) ساعة تبدأ من هذا اليوم السبت 2024/3/23.